Доцент Григорьев порекомендовал не спешить избавляться от доллара и скупать золото

Американская валюта еще долго будет сохранять статус Подорожание золота и усиливающиеся сомнения в могуществе доллара – повод все серьезнее смотреть на золото, однако отказываться от американской валюты не стоит, сообщил агентству «Прайм» доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.