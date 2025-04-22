Доцент Григорьев порекомендовал не спешить избавляться от доллара и скупать золото

Американская валюта еще долго будет сохранять статус Подорожание золота и усиливающиеся сомнения в могуществе доллара – повод все серьезнее смотреть на золото, однако отказываться от американской валюты не стоит, сообщил агентству «Прайм» доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.
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