Космический апокалипсис на квантовом уровне: жизнь на лезвии бритвы ложного вакуума

Мы привыкли воспринимать Вселенную как нечто огромное, древнее и, в целом, предсказуемое. Звезды рождаются и умирают по известным законам, планеты вращаются по своим орбитам, а физические константы кажутся незыблемыми.
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