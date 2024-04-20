«Мы против убийств журналистов»: ООН о гибели военкора Еремина в зоне спецоперации

В ООН выступили против убийств всех журналистов. Кроме того, все подобные случаи должны быть расследованы, сказал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак агентству РИА Новости.
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