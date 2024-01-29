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ФНС оштрафовала россиянина, который получал арендную плату за недвижимость в Германии

ФНС оштрафовала россиянина, который получал арендную плату за недвижимость в Германии

Почему за сдачу недвижимости за рубежом в аренду может грозить штраф и как этого избежать?Гражданин РФ сдавал в аренду шесть коммерческих помещений в Германии, а плату за них получал на иностранный валютный счет.

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