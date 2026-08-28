Военкоматы смогут запрашивать больше данных о военнообязанных и их семьях

Цель инициативы — сформировать единую и максимально полную базу учета военнообязанных для повышения точности планирования и отбора кандидатов на службу Министерство обороны России подготовило проект приказа, который расширяет список данных, запрашиваемых у призывников и их близких.
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