Ион Кику – Раду Мариану: "Строительство дороги занимает не полгода и даже не три года"

«Строительство дороги, которой можно похвастаться, занимает не полгода и даже не три года», – заявил Ион Кику, лидер Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ), бывший премьер-министр, бывший министр финансов, в ходе подкаста Radar Politic, отмечает Noi.