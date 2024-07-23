Ион Кику – Раду Мариану: "Строительство дороги занимает не полгода и даже не три года"

«Строительство дороги, которой можно похвастаться, занимает не полгода и даже не три года», – заявил Ион Кику, лидер Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ), бывший премьер-министр, бывший министр финансов, в ходе подкаста Radar Politic, отмечает Noi.
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