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ЮФЛ. 6-я неделя. «Мемфис» сыграет с «Бирмингемом», «Сент-Луис» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи

ЮФЛ (United Football League) Сезон-2024 6-я неделя 4 мая Мемфис – Бирмингем – 19.00 Сент-Луис – Хьюстон – 22.

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