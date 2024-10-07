"Заговор" чиновников, равный госизмене: Всех связывает одна главная деталь

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Комментарии
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Сергей
стрелять, стрелять и еще раз стрелять....
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2 час.
TB
Tatyana Boyko
В точку! Так первые платят вторым соответствующе! Не обижают за развлекаловки! Позор им всем, но этим их не накажешь! Они согласны на все оскорбления от людей, лишь бы кататься как сыр в масле! Когда это кончится, спросить бы у Путина, ведь он тридцать лет правит этим балаганом и что ничегошеньки не знает? Как все наивны. Только между собой судачат, а задать вопросы, напрямую, неужто нельзя.
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1 час.
Alex Nемо
Помнится была такая присказка - езжай в Америку, там баксы на деревьях растут. Ну так вот, тот кто это сказал, явно понятия не имеет что в России деньги просто под ногами валяются как песок - греби, не хочу. Ну правда только, точнее в основном, для чиновничьего люда...
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1 час.

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