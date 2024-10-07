"Заговор" чиновников, равный госизмене: Всех связывает одна главная деталь

TB

Tatyana Boyko

В точку! Так первые платят вторым соответствующе! Не обижают за развлекаловки! Позор им всем, но этим их не накажешь! Они согласны на все оскорбления от людей, лишь бы кататься как сыр в масле! Когда это кончится, спросить бы у Путина, ведь он тридцать лет правит этим балаганом и что ничегошеньки не знает? Как все наивны. Только между собой судачат, а задать вопросы, напрямую, неужто нельзя.