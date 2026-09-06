Специалист по санкциям минфина США пытался избежать контакта с журналистами в Москве

Специалиста Минфина США Джина Ланга, которого считают курирующим вопросы санкций, заметили выходящим из ресторана Москвы впереди спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
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