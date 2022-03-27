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Молдакараев, Стоянович, Бурибаев в заявке «Окжетпеса» на сезон-2022

ПФЛК опубликовал заявку «Окжетпеса» на сезон-2022 в Первой лиге. Заявка «Окжетпеса» на сезон 2022* Вратари: Вячеслав Граб (Россия), Руслан Абжанов, Ярослав Багинский, Александр Довгаль; Защитники: Антон Куксин, Дмитрий Рыжук (Украина), Бексултан Шамши, Виктор Гунченко, Нияз Идрисов, Аскат Эрмекуулу, Бексултан Амангельды; Полузащитники: Максим Драченко (Украина), Тимур Арчаков, Адиль Батталов, Нургайни Бурибаев, Милан Стоянович (Сербия), Санат Жумаханов, Султан Кайратулы, Мирас Амантаев, Александр Шиманский; Нападающие: Самат Сарсенов, Жасулан Молдакараев, Руслан Болов (Россия).

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