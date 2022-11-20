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Кавай Ленард и Грегг Попович обнялись после матча

Кавай Ленард и Грегг Попович обнялись после матча

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард после победы над «Сан-Антонио» (119:97) подошел к Греггу Поповичу, чтобы обнять своего бывшего тренера.

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