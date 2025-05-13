Дальнейшие компромиссы по Украине не нужны – Мерц поставил точку

Готовность украинского лидера Владимира Зеленского к участию в стамбульской встрече свидетельствует о компромиссе, это делает дополнительные уступки со стороны Киева недопустимыми, считает канцлер Германии Фридрих Мерц.
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