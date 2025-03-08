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Русское оружие

1 подписчик
📹❗️Отталкиваясь от направления движения, колонна ВСУ пыталась покинуть восточную

📹❗️Отталкиваясь от направления движения, колонна ВСУ пыталась покинуть восточную часть Суджи и отступить в западную, но уперлась в разрушенный мост и встала, после чего по ней стали наносить удары.

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