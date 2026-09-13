«Врата скорби» за два дня: как Иран ответил на американскую блокаду Ормуза

Чтобы понять природу нынешнего триумфа проиранского движения «Ансар Аллах» на Ближнем Востоке, о котором говорят все СМИ, необходимо учитывать историю несостоявшейся государственности Йемена.
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