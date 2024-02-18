В США заявили, что потеря Авдеевки дорого обойдется Украине

ТАСС/Дмитрий Ягодкин Освобождение Авдеевки армией России сильно ударит по Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил в беседе с Washington Post старший научный сотрудник аналитического центра при Исследовательском институте внешней политики в Филадельфии Роб Ли.