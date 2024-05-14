В России предложили ввести стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ

В России предложили установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на ЖКХ. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей общероссийский порог оплаты не должен превышать 10%, а для всех остальных граждан — 15%.
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