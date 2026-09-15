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Олег Газманов провёл репетицию юбилейного концерта на «Авторадио»

Олег Газманов принял участие в суперфинале игры «Много денег на Авторадио. Счастливый сезон», где выступил с несколькими композициями и фактически провёл репетицию своего юбилейного концерта.

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