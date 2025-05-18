5 талисманов, которые прячут в кошельках миллионеры для привлечения денег Алёна Юрьева Почему одним людям деньги буквально липнут к рукам, а другим — ускользают, сколько бы ни старались? Успешные предприниматели часто объясняют своё благосостояние трудолюбием, стратегическим мышлением и удачей.