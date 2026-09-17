Шойгу: власти Армении захватывают предприятия, в которые РФ вложила миллиарды

Шойгу заявил о рейдерском захвате властями Армении предприятий с инвестициями РФВласти Армении осуществляют в стране "рейдерские захваты" предприятий, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Милитаризация в д...
- Немецкие зумеры п...
- Милитаризация в д...
Россия не собирается финансировать евроинтеграцию Еревана, вот власти Армении и захватывают предприятия, в которые РФ вложила миллиарды. Для них это те же инвестиции. А в России разве нет армян с их бизнесом? Вот и арестовать у них всё, а самих отправить в Армению к Пашиняну на шею. Пусть он на свою шею их хоть сажает, хоть вешает...