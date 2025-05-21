На Украине потребовали уволить главкома ВСУ после удара РФ по полигону в Сумах

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) после того, как российские военнослужащие нанесли удар «Искандером» по лагерю подготовки боевиков в Сумской области.
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