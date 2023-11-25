В Китае назначили нового главу Государственного валютного управления

Китай назначил Чжу Хуэсиня главой Государственного валютного управления (SAFE) Коммунистической партии КНР, ведомство контролирует валютные резервы страны в размере $3,1 трлн, сообщает 25 ноября агентство Bloomberg.
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