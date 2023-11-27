В МИЦ «Известия» обсуждают перспективы дополнительного образования детей. Трансляция

В понедельник, 27 ноября, в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Итоги и перспективы организации каникулярных профориентационных школ, направленных на обновление содержания технологий дополнительного образования детей».
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