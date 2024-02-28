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В МИД назвали катастрофичным для Зеленского положение на фронте

Положение украинской армии на линии соприкосновения является катастрофическим для президента Украины Владимира Зеленского, а потому даже заявления главы Франции о возможной отправке европейских войск ему не помогут.

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