В МИД назвали катастрофичным для Зеленского положение на фронте

Положение украинской армии на линии соприкосновения является катастрофическим для президента Украины Владимира Зеленского, а потому даже заявления главы Франции о возможной отправке европейских войск ему не помогут.
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