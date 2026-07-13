NYT: Израиль завербовал экс-президента Ирана, чтобы он возглавил страну

Израиль еще до начала совместной с США военной операции против Ирана тайно завербовал бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада, рассчитывая, что он возглавит Исламскую Республику в случае свержения режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии