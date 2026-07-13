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Наш потерянный мир

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NYT: Израиль завербовал экс-президента Ирана, чтобы он возглавил страну

NYT: Израиль завербовал экс-президента Ирана, чтобы он возглавил страну

Израиль еще до начала совместной с США военной операции против Ирана тайно завербовал бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада, рассчитывая, что он возглавит Исламскую Республику в случае свержения режима.

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