ВСУ избавилась от своих солдат, пожелавших сдаться в плен России

Группа из 25 военных ВСУ, которая была намерена сдаться в плен, убита своей же артиллерией. Об этом сообщил замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил России с позывным «Купол».