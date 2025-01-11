Политнавигатор На Украине невозможно провести выборы совсем не из-за того, что Владимир Зеленский и его проворовавшееся окружение цепляются за власть, используя боевые действия как оправдание для узурпации власти.
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