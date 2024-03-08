Виталий Захарченко: Зеленский дал указание Сырскому удержать ситуацию на Авдеевском направлении

На фронтах продолжается уверенное продвижение российских войск практически по всем направлениям. На Сватово-Кременное направлении в Купянском секторе российские войска достигли Синьковки, и в настоящее время происходят ожесточенные столкновения в районе Табаевки.
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