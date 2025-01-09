Прокачка нефти по КТК по итогам 2024 года оценивается в 64,4 млн тонн

Прокачка нефти по системе «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) по итогам 2024 года оценивается в 64,4 млн тонн, сообщил вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда, слова которого приводятся в корпоративном журнале «Транснефти».