Прокачка нефти по КТК по итогам 2024 года оценивается в 64,4 млн тонн

Прокачка нефти по системе «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) по итогам 2024 года оценивается в 64,4 млн тонн, сообщил вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда, слова которого приводятся в корпоративном журнале «Транснефти».
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