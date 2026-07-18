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stroim21

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Каркасный дом под ключ: мой опыт выбора технологии и поиска выгоды

Каркасный дом под ключ: мой опыт выбора технологии и поиска выгоды

Когда встал вопрос о собственном жилье, я, как и многие, оказалась на распутье. Кирпич, газобетон, модные СИП-панели или что-то еще? Каждый материал тянул за собой шлейф мифов, страхов и, конечно, совершенно разных цифр в смете.

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