Каркасный дом под ключ: мой опыт выбора технологии и поиска выгоды

Когда встал вопрос о собственном жилье, я, как и многие, оказалась на распутье. Кирпич, газобетон, модные СИП-панели или что-то еще? Каждый материал тянул за собой шлейф мифов, страхов и, конечно, совершенно разных цифр в смете.
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