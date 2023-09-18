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Кирилл Писклов не поможет «Уралмашу» на старте сезона из-за травмы. Он восстановится к середине ноября

Защитник «Уралмаша» Кирилл Писклов в конце августа перенес операцию на голеностопе. Призер Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3 будет восстанавливаться порядка 2,5 месяцев.

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