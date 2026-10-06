Ирина Лесникова: Контрактная служба – это добровольный и осознанный выбор, продиктованный любовью к своей стране

Председатель Руссковского территориального комитета Управления по развитию территорий администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области Ирина Лесникова отметила важность несения контрактной службы.
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