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Русское оружие

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📹🏮ЗРПК "Панцирь-С1" перехватывает над Курской областью, предположительно, ударный квадрокоптер/гексакоптер ВСУ типа "Баба-Яга" высокоскоростной ЗУР 57Э6.

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