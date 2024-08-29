📹🏮ЗРПК "Панцирь-С1" перехватывает над Курской областью, предположительно, ударный квадрокоптер/гексакоптер ВСУ типа "Баба-Яга" высокоскоростной ЗУР 57Э6.
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📹🏮ЗРПК "Панцирь-С1" перехватывает над Курской областью, предположительно, ударный квадрокоптер/гексакоптер ВСУ типа "Баба-Яга" высокоскоростной ЗУР 57Э6.