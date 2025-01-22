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Трамп рассказал, когда готов встретиться с Путиным

Трамп рассказал, когда готов встретиться с Путиным

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в любое время Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным «в любое время», когда будет удобно российскому лидеру.

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