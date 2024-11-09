Рогов назвал клоунадой слова Порошенко о красных линиях Зеленскому и Трампу

Бывший украинский лидер Петр Порошенко, который потребовал от президента Украины Владимира Зеленского выставить красные линии перед победившим на выборах в США Дональдом Трампом, таким способом напомнил о себе в надежде вернуть власть.
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