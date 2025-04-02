Определился соперник «ПСЖ» Сафонова по финалу Кубка Франции

Определился второй финалист розыгрыша Кубка Франции — 2024/25.Определился второй финалист розыгрыша Кубка Франции — 2024/25.
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