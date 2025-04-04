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Временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский сняли

Временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский сняли

Временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский сняли. Об этом 4 апреля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

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