Новейшие «патрульные ракеты» – быль или сказка?

В нескольких СМИ засветилась информация о том, что ВКС получили сразу несколько типов новых ракет. Если это так, то прекрасно, хотя, конечно, тот момент, что засекречено абсолютно все, немного напрягает, так как сразу же порождает свободу творчества у фантазии.