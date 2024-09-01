Дочь Сергея Жукова, сын Михаила Пореченкова и другие отпрыски звезд, шагнувшие по следу родителей

Порой у детей актеров и актрис не остается иного выбора при выборе профессии. Гены! Фото: СТС. Любой психолог скажет, что пример родителей для детей — даже на бессознательном уровне — является базовым и поведенчески образующим.
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