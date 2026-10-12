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Microsoft announces new AI chip Azure Maia 300

Microsoft is moving toward using its own computer chips with the announcement Monday of its new Azure Maia 300 AI chips to be produced in 2027.

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