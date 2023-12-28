Украину признали непригодной для F-16

Американским истребителям нужны идеальные условия: деликатный персонал и мирное небо Константин Ольшанский На фото: пара истребителей F-16 (Фото: Gianluca Vannicelli/IPA via ZUMA Press/TASS) Западные эксперты пишут о полной непригодности взлетно-посадочных полос Украины для истребителей F-16.
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