Без названия

ФОТО: GREGORY STEIN/SHUTTERSTOCK.COM ВАРВАРА АВДЕЕВА В РОССИИ НАЧАЛИСЬ ОБЛАВЫ НА БОЙЦОВ СВО. ЧТО ПРОИСХОДИТ? На несколько июльских дней 2023 года книжный магазин "Листва", расположенный на Литейном проспекте Санкт-Петербурга, стал точкой притяжения представителей правоохранительных и силовых структур.