БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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    И кстати, сколько этот монстр весит«C1 Ariete» — худ...
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Без названия

Без названия

ФОТО: GREGORY STEIN/SHUTTERSTOCK.COM ВАРВАРА АВДЕЕВА В РОССИИ НАЧАЛИСЬ ОБЛАВЫ НА БОЙЦОВ СВО. ЧТО ПРОИСХОДИТ? На несколько июльских дней 2023 года книжный магазин "Листва", расположенный на Литейном проспекте Санкт-Петербурга, стал точкой притяжения представителей правоохранительных и силовых структур.

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Комментарии
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Владимир Назанский
Путаешь Питер с Москвой
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vodyanoy40mailru Гоголев
Он не путает,в обеих столицах собрались русофобы и предатели,а Питер с Бегловым самый рассадник дерьма
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Кораблев Сергей
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