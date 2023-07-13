ФОТО: GREGORY STEIN/SHUTTERSTOCK.COM ВАРВАРА АВДЕЕВА В РОССИИ НАЧАЛИСЬ ОБЛАВЫ НА БОЙЦОВ СВО. ЧТО ПРОИСХОДИТ? На несколько июльских дней 2023 года книжный магазин "Листва", расположенный на Литейном проспекте Санкт-Петербурга, стал точкой притяжения представителей правоохранительных и силовых структур.
Без названия
Комментарии
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Владимир Назанский
Путаешь Питер с Москвой
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11 час.
vodyanoy40mailru Гоголев
Он не путает,в обеих столицах собрались русофобы и предатели,а Питер с Бегловым самый рассадник дерьма
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7 час.
Кораблев Сергей
Голосуйте за Савву Федосеева! Только русский национализм вытащит страну из либерального болота!
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1 час.
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