Россиян предупредили о новых правилах оплаты ЖКХ

Согласно информации, представленной агентством "Прайм", доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ, Наталья Казанцева, разъяснила агенству "Прайм" новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые вступили в силу с 1 октября .
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