Нашли милых котят (мальчик и девочка). Себе не можем забрать по обстоятельствам,им нужны добрые руки.
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Нашли милых котят (мальчик и девочка). Себе не можем забрать по обстоятельствам,им нужны добрые руки.