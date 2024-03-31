Мать террориста из "Крокуса" в слезах записала обращение к русским и своему сыну

Мама подозреваемого Фаридуни* попросила прощения у родных жертв атакиВ соцсетях распространяется видео, на котором мать подозреваемого Шамсидина Фаридуни* Муассар Заргарова извиняется перед родственниками, чьи близкие погибли во время теракта в "Крокусе".
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