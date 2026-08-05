В Удмуртии сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве задержаны организатор и девять работников сети оздоровительных центров

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике, Главного управления уголовного розыска МВД России, УЭБиПК регионального МВД при силовой поддержке Росгвардии по подозрению в мошенничестве задержали 10 сотрудников сети оздоровительных клиник - жителей Удмуртии, Бурятии, Приморского и Пермского краев.
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