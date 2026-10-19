Певица призналась, что для нее ничего не стоит нарушить ПДД. И даже выставляет это как подвиг. Принцип "закон – один для всех" в этой ситуации звучит как насмешка.
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Не знаю кто ее вспомнит как музыканта и певцу, но аферистку по квартирной сделке в России она точно войдет в историю, с дешевыми понтами и маразмом помешанной или выживший из разума. Интересно когда на погост ее понесут на гробу тоже проблесковый маячок установят...