Прогноз погоды в Крыму на 21 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 21 ноябряВ Симферополе +16 и дождьВ Севастополе +17 и дождьВ Евпатории +17 и дождьВ Черноморском +16 и дождьВ Джанкое +17 и дождьВ Ялте +16 и дождьВ Алуште +16 и дождьВ Керчи +16 и дождьВ Армянске +15 и дождьВ Красноперекопске +15 и дождьВ Бахч.