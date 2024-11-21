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Прогноз погоды в Крыму на 21 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 21 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 21 ноябряВ Симферополе +16 и дождьВ Севастополе +17 и дождьВ Евпатории +17 и дождьВ Черноморском +16 и дождьВ Джанкое +17 и дождьВ Ялте +16 и дождьВ Алуште +16 и дождьВ Керчи +16 и дождьВ Армянске +15 и дождьВ Красноперекопске +15 и дождьВ Бахч.

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