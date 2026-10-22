За 9 месяцев 2026 года в Иркутской области зарегистрировали 2241 случай острых отравлений химическими веществами — на 4,7% больше, чем за тот же период 2025 года (2140 случаев).
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