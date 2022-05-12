Диллон Брукс: «У «Уорриорз» нет игрока, который мог бы остановить Джарена Джексона»

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс заявил, что его партнер по команде Джарен Джексон доминирует над «Голден Стэйт» в серии второго раунда плей-офф (2-3).

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