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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 марта 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 марта 2023 года

Энергетический прогноз на десятое марта две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 990 =Будь ответственным за то, чем наполняешь ум; именно этим наполнится твоя Жизнь =Видят то, что могут, а не Истину живую, вечно движущуюся в Святая Святых сердца =В моменты, когда мы остаёмся наедине с Природой, нас посещает ощущение умиротворения =Все чувства, все эмоции есть разные виды Энергии, которыми вы обмениваетесь в этом Мире ="Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою Планету" =Вы не должны верить всему! Всё, что вы должны знать, придёт к вам в нужном месте, в нужное время =Главное в Душе - Вера! Важнейшее обстоятельство! Она - стабильности мера и верности доказательство! =Если вы измеряете свой успех мерой чужих похвал и порицаний, ваша тревога будет бесконечной =Если из чьей-то Жизни уходит Любовь, вместе с ней уходит и счастье, порознь их не бывает =Если не любишь ближнего своего, которого видишь,как можешь любить Бога, которого не видишь?=Если превратиться во флюгер для чужого ветра, то и система Восхождения будет нарушена =Есть Высшая Любовь, исходящая из Абсолюта, и Его вечное Руководство для каждой Души =Есть люди, которые любят тебя всем сердцем, но просто не знают, как выразить это =И рождение, и смерть - это лишь Порталы для вхождения в Физический План и выхода оттуда =Истинный Мир строится на принципах и Законах Мироздания - Вечности, Бесконечности=Когда в Жизни происходит что-то радостное, интересное, не стесняйтесь, делитесь этим=Легко быть милым с теми, кого любишь, а вот быть милым с теми, кого ненавидишь, — это наука =Лишь Любовью ко всему ты сможешь победить зло.

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